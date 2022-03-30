غوتيريش يدين الهجمات "الإرهابية" الأخيرة في إسرائيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته للهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل" حيث قتل 11 شخصا في سلسلة هجمات كان آخرها هجوم أوقع 5 قتلى أمس الثلاثاء قرب تل أبيب.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان له إن "أعمال عنف كهذه لا يمكن تبريرها أبدا ويجب إدانتها من قبل الجميع"، مشددا على أن غوتيريش "يدعو إلى إنهاء فوري للعنف الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض آفاق السلام".

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أفادت بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح الثلاثاء في هجمات بالأسلحة النارية في موقعين مختلفين في مدينة بني براك بالقرب من تل أبيب.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائلي نفتالي بينيت عبر "تويتر" إن "إسرائيل تقف أمام موجة إرهاب عربي قاتل"، وأضاف: "سنكافح الإرهاب بكل مثابرة وعناد وبقبضة حديدية".

من جهته، دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم، وقال إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع"، محذرا من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني".

المصدر: أ ف ب