مصدر أمني مصري ينفي تعرض اللاجئين السودانيين لأي سوء معاملة

نفى مصدر أمني مصري صحة ما يشاع عن تعريض اللاجئين السودانيين لإجراءات تعسفية وسوء معاملة في مصر.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن المصدر الأمني نفى صحة ما تم ترديده من قبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان في هذا الشأن.

وصرح المصدر بأن ذلك يأتي ضمن محاولات الإخوان لنشر الأكاذيب والإدعاءات.

وفي وقت سابق، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية على "اعتقالات تعسفية طالت لاجئين سودانيين".

وقالت المنظمة إن الشرطة المصرية أوقفت تعسفيا 30 لاجئا سودانيا على الأقل في ديسمبر 2021 ومطلع يناير 2022.

ونقلت المنظمة غير الحكومية عن ثلاثة لاجئين سودانيين وعضو في مجموعة من المجتمع المدني مقرها القاهرة أن عناصر من الشرطة بالزي المدني اعتقلوا السودانيين في منازلهم وفي المقاهي والشارع في 27 ديسمبر 2021 و5 يناير 2022.

وذكرت أن الشرطة اقتادتهم إلى مركز وأجبرتهم "على تفريغ الصناديق من شاحنات إلى المستودعات من الساعة الثامنة مساء إلى الثالثة فجرا" ووجهت إليهم "ملاحظات عنصرية".

وأشارت إلى أنه في اليوم التالي أفرجت الشرطة عن جميع المعتقلين عند تقاطع طريق سريع في شرق القاهرة، بدون أن توجه اليهم أي اتهامات.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري + وكالات