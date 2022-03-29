"حزب الله" عن الانتخابات اللبنانية: خصومنا أرادوها "معركة سياسية"

أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني البعد السياسي للمعركة الانتخابية متهما الخصوم بالدفع باتجاه المعركة السياسية انسجاما مع السياسات الأمريكية.

وقال قاسم خلال زيارته "تجمع العلماء المسلمين"، إن "حزب الله" قرر خوض المعركة الانتخابية بعنوانين واضحين متلازمين يختلط بينهما السياسي بالإنمائي"، مضيفا: "نحمي بالسياسة، بالمقاومة، بالعمل من أجل منع الأغيار ومنع الأجانب من أن يتحكموا في خياراتنا السياسية بهذا البلد. نحمي لمنع إسرائيل من أن تعتدي علينا وأن تستمر في احتلالها وأن تبقى مردوعة".

وتابع: "نبني على أن نكون في خدمة الناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات الدولة، ونمثلهم لنحمل قضاياهم".

وأشار، إلى أنه "منذ أن بدأت الحملات الانتخابية، والشعار الذي رفعه قسم من خصومنا هو شعار مواجهة سلاح حزب الله، ومحاولة تحطيم هذه القدرة وإلغاء الحضور الفاعل والمؤثر على الساحة، انسجاما مع الشعارات الأمريكية التي تعتبر الحزب أزمة في لبنان".

وأوضح أن "الحزب كان يتمنى أن نعطي مع شركائنا في الوطن تجربة انتخابية رائدة تتنافس بالبرامج الانتخابية وبمن يقدم أكثر إلى الناس وينصف هذا الوطن، واستقلال المواطنين عن التبعية الأجنبية ومحاولة معالجة المشاكل التي يعيشها الناس، ولكن أرادوها معركة سياسية".

وشدد قاسم على أن "الحزب يضع أمام عينيه أن المعركة الانتخابية السياسية مع أمريكا ومن معها هي معركة ستؤسس لمستقبل لبنان، وإن شاء الله سنكون فائزين في هذه المعركة بثباتنا وبقوة تحالفاتنا والتفاف الناس حولنا".

وختم بالقول: "الشعب اللبناني لا يقبل بالهيمنة الأمريكية ولا بوصايتها ولا بمشروع جعل إسرائيل متحكمة في مسارات لبنان السياسية والعسكرية".

المصدر: "الأخبار" اللبنانية