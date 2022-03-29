السجن 7 سنوات لدجال ضرب شابا حتى الموت "لإخراج الجن منه"

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها يوم الثلاثاء حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لدجال ضرب شابا حتى الموت، وقضت بحبس 4 من ذوي الشاب سنة مع وقف التنفيذ.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد ورود بلاغا بمصرع شاب يدعى محمد م. ع. (21 سنة) مقيم بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس إثر تعرضه للضرب حتى الموت على يد دجال، بزعم استخراج جن من جسده.

وتبين من التحريات الأولية أن أسرة الشاب المتوفى استعانت بالدجال المتهم لعلاج نجلهم، وأن الأخير أخبرهم بوجود جن يلتبس جسد الشاب، وضربه بعصا مقشة بزعم استخراج الجن إلا أن الشاب لم يتحمل الضرب وفارق الحياة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم ضبط الدجال المتهم ويدعى إبراهيم ر. س. و4 من أفراد أسرة الضحية.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري