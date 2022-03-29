ليبيا.. مسؤولو برقة يعلنون دعمهم لحكومة باشاغا

أعلن عمداء بلديات ورؤساء المجالس التيسيرية في المنطقة الشرقية بليبيا التزامهم بقرار مجلس النواب القاضي بمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا.

وقال عمداء بلديات برقة في بيان مصور إن الحكومة الليبية برئاسة باشاغا "هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد".

وأضافوا أنهم يؤيدون ويدعمون حكومة باشاغا، وأنهم سيكونون إحدى الجهات التنفيذية للحكومة الليبية وما يصدر عنها من قرارات.

كذلك شدد عمداء بلديات برقة على التزامهم بما صدر عن مجلس النواب في ليبيا الذي انتخبت باشاغا رئيسا للحكومة.

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وكان المجلس صوّت بالإجماع في 10 فبراير الماضي على اختيار باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وهو الأمر الذي رفضه الأخير وأكد أنه سيواصل مهامه حتى إجراء الانتخابات التي لم يتم الاتفاق على موعد لها، منذ الفشل في إجرائها في 24 ديسمبر الماضي، كما كان مقررا.

المصدر: "سبوتنيك"