الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس أمريكية الصنع بمحافظة مأرب

أعلن الحوثيون يوم الثلاثاء أنهم أسقطوا طائرة تجسس أمريكية الصنع بمحافظة مأرب.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر": "دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع بسلاح مناسب".

وأضاف أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية أثناء قيامها بأعمال عدائية عصر اليوم، في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

بفضل الله تعالي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية عصر اليوم في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 29, 2022

من جهته، أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين أن المبادرة التي تم إطلاقها عشية السادس والعشرين من مارس الجاري بالتزامن مع اليوم الوطني للصمود، جاءت في سياق الحرص على حقوق الشعب اليمني المشروعة.

وأوضح المشاط في لقاء خاص بثته قناة اليمن الفضائية مساء الثلاثاء، أن المبادرة التي جاءت بعد عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي تمثل براءة للذمة، وإقامة للحجة على دول التحالف، ولا علاقة لها بما تسمى "مشاورات الرياض" على الإطلاق.

وصرح بأنه لا توجد علاقة بين استعداد صنعاء للحوار في دولة محايدة وبين ما يتم الترتيب له في الرياض، لافتا إلى أن لملمة صفوف تحالف العدوان ليست مشاورات سلام.

وأوضح أن تلك المشاورات لا علاقة لها بالسلام، وهدفها ترتيب الوضع الداخلي للمرتزقة.

وقال المشاط: "نحن نريد مساعي جدية للوصول إلى حلول شاملة، وما يترتب عنه في الرياض ليس في سياق السلام، وإذا ما كان هناك عملية سلام جادة فنحن جاهزون للتعاطي معها".

وأشار إلى أن هناك اتصالات مستمرّة بين الحين والآخر لكنها لا تفضي إلى نتائج.

ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن التناقض في دعوات مجلس التعاون ليست بالشيء الغريب، وأن العدوان من أول يوم مليء بالتناقضات.

وقال: "قدمنا مرارا رؤى واضحة تؤدي للوصول إلى حل سياسي شامل، وقدمنا مؤخرا ورقة إنسانية للمبعوث الأممي قبل جلسة مجلس الأمن لكن ليست هناك استجابة للأسف"، مؤكدا أن الصورة واضحة تماما في ما يتعلق بالسلام، كما أن كل الرؤى أصبحت ناضجة إذا كان هناك إرادة.

وأفاد بأن "الأمم المتحدة وكثير من الأطراف الدولية وحتى التحالف يعترفون لنا في الأحاديث الثنائية بأن طرحنا منطقي".

وتابع قائلا: "من الصعب أن نستقبل مبعوثا أمميا عاجزا عن إدخال سفينة وقود، فمن يمثل الأمم المتحدة وهو عاجز عن إدخال سفينة وقود، سيكون أكثر عجزا في غيرها"، لافتا إلى أن المبعوث الأممي يعرف الآن أن من يعيق مهمته وجهوده هي دول التحالف بسبب منعها لدخول السفن النفطية.

وصرح المشاط بأن التصعيد وارد والحرب مستمرة وعلى أشدها والجديد فقط بدأنا بفتح خيارات أشد وأكثر إيلاما.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية