السودان.. البرهان يحلّ مجالس أمناء الجامعات الحكومية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بحل مجالس أمناء الجامعات الحكومية في البلاد.

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وطلب القرار من الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ، حسبما ذكرت حسابات مجلس السيادة الانتقالي عبر مواقع التواصل.

يذكر أن عددا من الجامعات الحكومية في البلاد أعلنت موقفاً معارضا للمجلس العسكري في نوفمير الماضي، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها في 25 من أكتوبر الماضي، بحل مجلس الوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، واعتقال عدد من قياديي الأحزاب.

وأدانت جامعات حكومية ما وصفته بالإجراءات القمعية.

المصدر: RT