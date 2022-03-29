أمين عام اتحاد الشغل بتونس: أحترم بودن لكني أريد سماع صوت الرئيس بوضوح في عدة مسائل

طالب أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي الرئيس قيس سعيد بتوضيح موقفه من "مسائل حارقة وخيارات أساسية على غرار رفع الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية".

وقال خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" اليوم الثلاثاء، أريد سماع موقفه بوضوح.. أحيانا هناك خلط في المواقف في الكواليس".

وأضاف الطبوبي "مع احترامي للحكومة ولرئيسة الحكومة نجلاء بودن.. بكل وضوح هي إمرأة مُجتهدة وتُحاول.. لكنها جات في ظروف صعيبة.. وهذا ليس رمي ورود لأحد..".

وتابع قائلا: "لكني اليوم أريد سماع موقف رئيس الجمهورية بصفته المنتخب من الشعب والمسؤول الأول على السلطة التنفيذية، بكل صراحة وبوضوح تام، من الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.. أحب سماع موقفه حتى أتفاعل معه".

وصرح أمين عام اتحاد الشغل في تونس بأن لديهم اقتراحات وسبل لتجاوز الأزمة جاهزة لديهم، موضحا أنه يجب معرفة موقف الرئيس وقراراته أولا.

المصدر: "موزاييك"