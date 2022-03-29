سياسي لبناني: روسيا استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا الاتحادية استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم.

وفي تصريح بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، على رأس وفد، قال أرسلان إنه تم "عرض المستجدات السياسية والدولية والإقليمية والبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتباحثنا في الوضع الروسي الأوكراني، حيث أكد المجتمعون على أحقية التدخل الروسي في أوكرانيا بما يحفظ أمنها واستقرارها واستقرار شعبها".

أرسلان بعد لقائه وزير الخارجية الروسي لافروف: روسيا استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالمhttps://t.co/aUsotfJOM0pic.twitter.com/0MujGJmFLA — Talal Arslan (@talalarslane) March 29, 2022

وأفاد بأنه تم التطرق إلى أهمية زيادة الاستثمارات الروسية في لبنان والدور الاقتصادي الروسي الذي يمكن أن يساهم بتحرير القرار السياسي، بعد أن استطاعت روسيا الاتحادية كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم.

وشكر أرسلان الجانب الروسي على حفاوة الاستقبال، مشددا على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية الروسية.

المصدر: RT