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سياسي لبناني: روسيا استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم

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سياسي لبناني: روسيا استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم
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قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا الاتحادية استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم.

وفي تصريح بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، على رأس وفد، قال أرسلان إنه تم "عرض المستجدات السياسية والدولية والإقليمية والبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتباحثنا في الوضع الروسي الأوكراني، حيث أكد المجتمعون على أحقية التدخل الروسي في أوكرانيا بما يحفظ أمنها واستقرارها واستقرار شعبها".

وأفاد بأنه تم التطرق إلى أهمية زيادة الاستثمارات الروسية في لبنان والدور الاقتصادي الروسي الذي يمكن أن يساهم بتحرير القرار السياسي، بعد أن استطاعت روسيا الاتحادية كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم.

وشكر أرسلان الجانب الروسي على حفاوة الاستقبال، مشددا على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية الروسية.

المصدر: RT

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