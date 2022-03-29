لافروف: الغرب يستخدم الابتزاز والتهديدات لإجبار الجميع على إدانة روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب يحاول عن طريق الابتزاز والتهديدات والإنذارات، إجبار الدول في جميع المناطق، على إدانة روسيا.

وأضاف لافروف خلال لقاء مع البرلماني اللبناني طلال أرسلان: "عندما أدرك زملاؤنا الغربيون، أنه تم إحباط خططهم لتحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للعدوان على روسيا ومن أجل مهاجمة كل ما هو روسي، بدأوا باستخدام الابتزاز والتهديدات والإنذارات، لإجبار الدول في جميع المناطق، على إدانة روسيا".

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وأشار لافروف إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة، وقال: "للأسف، نفس الأطراف الدولية التي تحاول تقليديا استخدام المنطقة لمصالحها الأنانية، تسعى الآن للتأثير على الوضع بشكل أكثر نشاطا، وتضارب مراهنة على عواقب الوضع في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي