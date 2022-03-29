السيسي يناقش مع وزير الخارجية القطري تطور العلاقات بين القاهرة والدوحة

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مسار العلاقات المصرية ـ القطرية.

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وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس المصري في هذا الخصوص، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم لدولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وثمن وزير الخارجية القطري، دور مصر المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

المصدر: RT