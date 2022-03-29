"حولها إلى أشلاء".. الطيران العراقي يستهدف مجموعة "إرهابية" شمالي البلاد (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف مجموعة "إرهابية" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "من أجل إدامة زخم العمليات العسكرية وللقصاص من الذين يحاولون العبث بالأمن، انقض صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 العراقية على مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك وحولوها إلى أشلاء في وادي شاي".

وأضافت، أن "هذه الضربة جاءت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية إلاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وتابعت: "بحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية النوعية هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".



المصدر: RT