السعودية تؤكد دعم مسار الحوار القائم لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، دعم مسار الحوار القائم حاليا للوصول إلى تسوية سلمية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

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وفي جلسة ترأسها، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا دعم مسار الحوار القائم حاليا بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

واطلع المجلس، بحسب صحيفة "سبق" السعودية ، على "تقييم للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المملكة، وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، تجرمها القوانين والقرارات الدولية، وبما تعكسه من تعنت المليشيا".

ونوه المجلس بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: "سبق"