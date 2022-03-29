ملك الأردن لوزير الدفاع الإٍسرائيلي: ينبغي تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام مع الفلسطينيين

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام.

إقرأ المزيد

والتقى الملك عبدالله الثاني، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قصر الحسينية، في إطار الجهود والاتصالات التي يقودها من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وشدد خلال اللقاء، على أن "الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد".

المصدر: الديوان الملكي الهاشمي

وأكد أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ضرورة وقف كل الاجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام.

في السياق، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبيل لقاء الملك، وأكد الصفدي ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي وأفق اقتصادي يلبي المطالب الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني.

المصدر: الديوان الملكي الهاشمي