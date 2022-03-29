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لوكسمبورغ تعد بغداد برفع العقوبات عن الخطوط الجوية العراقية في أوروبا

أخبار العالم العربي

لوكسمبورغ تعد بغداد برفع العقوبات عن الخطوط الجوية العراقية في أوروبا
AP Karim Kadim
صورة تعبيرية
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن وعده بمفاتحة الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن الخطوط الجوية العراقية.

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وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع أسيلبورن في بغداد: "تباحثنا مع وزير خارجية لوكسمبورغ بشأن رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف، أن "أسيلبورن وعد برفع هذه العقوبات".

وأضاف وزير الخارجية العراقي: "بحثنا أيضا موضوع الهجرة إلى أوروبا والحرب في أوكرانيا".

وأشار حسين إلى أن "إيقاف الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى جهود مكثفة من المجتمع الدولي".

المصدر: RT

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