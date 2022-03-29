لوكسمبورغ تعد بغداد برفع العقوبات عن الخطوط الجوية العراقية في أوروبا

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن وعده بمفاتحة الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن الخطوط الجوية العراقية.

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وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع أسيلبورن في بغداد: "تباحثنا مع وزير خارجية لوكسمبورغ بشأن رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية".



وأضاف، أن "أسيلبورن وعد برفع هذه العقوبات".



وأضاف وزير الخارجية العراقي: "بحثنا أيضا موضوع الهجرة إلى أوروبا والحرب في أوكرانيا".



وأشار حسين إلى أن "إيقاف الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى جهود مكثفة من المجتمع الدولي".



المصدر: RT