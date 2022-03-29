بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي حول تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التعصب

أصدرت "مجموعة عمل التعايش الديني" بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، بيانا حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة التعصب الديني والكراهية.

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وفي بيان صدر عقب الاجتماع الافتتاحي لمجموعة "عمل التعايش الديني"، الذي عقد في دبي أمس، أشارت المجموعة إلى أنها تتوقع توسيع عضويتها لتشمل الموقعين الآخرين على اتفاق أبراهام، وكذلك الدول الأخرى التي تطبع بالفعل أو التي قد تكون مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف البيان بحسب مراسلتا: "من خلال العمل مع الحكومات الملتزمة، والمنظمات القائمة، والمؤسسات الخيرية المكرسة، والقادة الديناميكيين في جميع أنحاء المنطقة، ستدعم مجموعة العمل مجموعة من المبادرات في مجالات مثل التعليم، وبرامج الشباب، والتعايش الديني، وسيتم إطلاق بعض هذه الأنشطة هذا العام".

وقال وزير دولة الإمارات العربية المتحدة العويس: "يجب أن نجد طرقا جديدة لتشجيع المشاركة الشعبية التي تربط الأديان والثقافات والجنسيات".

وأضاف: "الهجوم الإرهابي القاتل في الخضيرة هو مجرد مثال آخر على أهمية المضي قدما في المبادرة التي يقودها وزراء الخارجية كجزء من اتفاقيات إبراهام لتعزيز التسامح والتعايش والسلام".

ورأى أن "اتفاقيات إبراهام حطمت النماذج القديمة العهد والآن من واجبنا البناء عليها وتوسيع دائرة السلام إقليميا وعالميا من خلال اجتماعات الديانات الإبراهيمية لإرسال رسالة واضحة للمصالحة والقبول والشمول".

من جهتها، قالت وكيلة الوزارة الأمريكية: "تمثل اتفاقيات أبراهام واحدة من أهم التحولات الإستراتيجية على مدى ثلاثة عقود من الدبلوماسية في هذه المنطقة وتحقق فوائد واضحة ليس فقط للبلدان والشعوب المعنية ، ولكن لبقية العالم أيضا".

المصدر: RT