 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق الثلاث

الأمن الأردني يعثر على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولا

أخبار العالم العربي

الأمن الأردني يعثر على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spc5

كشف الأمن الأردني، اليوم الثلاثاء، ملابسات الجريمة التي وقعت داخل أحد المساجد في الزرقاء خلال صلاة الفجر وأدت إلى سقوط قتيل، معلنا مقتل الجاني.

إقرأ المزيد
خلال صلاة الفجر.. مقتل مواطن بإطلاق نار في مسجد بالأردن
خلال صلاة الفجر.. مقتل مواطن بإطلاق نار في مسجد بالأردن

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد فجر اليوم بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته.

وأوضح أنه "عند وصول أول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل أحد المنازل، إذ جرت مداهمة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولا داخل ساحة المنزل".

وأضاف: "تم توقيف سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته كما ضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية".

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا