الرئيس الجزائري يعزي بنجلة قائد الطوارق

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه بالراحلة إيمنان رحمة ابنة زعيم مقاومة الطوارق ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة الصحراء الكبرى، الراحل أمود بن مختار.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون إشادته بمختار، وقال في رسالة التعزية: "تلقيت موقنا بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة المغفور لها السيدة إيمنان رحمة، ابنة المقاوم الأبي الشيخ أمود بن مختار، زعيم مقاومة التوارق ضد الاستعمار الغاشم في صحرائنا الكبرى".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية