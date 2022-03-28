الجزائر.. مقتل رائد طيار بتحطم مقاتلته في قاعدة ببوسفر الجوية

تحطمت مساء اليوم مقاتلة جزائرية "ميغ 29" بسبب خلل فني تعرضت له بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة بوسفر الجوية بالناحية العسكرية الثانية، مما أدى لمصرع أحد طياريها.

ورغم تمكن الطيارين من القفز، لقي الرائد الطيار الطاهر بن مبخوت مصرعه متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، قدم الرئيس الجزائري تعازيه لعائلته ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس الجزائري على "تويتر" تغريدة قال فيها: "تفقد الجزائر، اليوم، صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب بعد سقوط طائرته".

وأضاف تبون: "بهذا المصاب الجلل، أقدم تعازي الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تفقد الجزائر، اليوم، صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب، بعد سقوط طائرته، فبهذا المصاب الجلل، أقدم تعازيّ الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 28, 2022

من جهته، أمر قائد الأركان الفريق السعيد شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.

كما تقدم باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الرائد الطيار وأقاربه.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية