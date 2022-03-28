قرقاش: قمة النقب إحدى المنصات التي نسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار

قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن "قمة النقب هي إحدى المنصات التي نسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار بعيدا عن الاستقطاب السياسي الذي أرهق المنطقة".

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" إن "مشاركة الإمارات في "قمة النقب" تأتي من إيماننا بتبني مقاربة اقليمية تعمق التعاون الاقتصادي في المنطقة وتجسر الفجوات من خلال خطاب التسامح والتواصل. "قمة النقب" إحدى المنصات التي نسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار بعيدا عن الاستقطاب السياسي الذي أرهق المنطقة".

مشاركة الامارات في "قمة النقب" تأتي من إيماننا بتبني مقاربة اقليمية تعمق التعاون الاقتصادي في المنطقة وتجسر الفجوات من خلال خطاب التسامح والتواصل، "قمة النقب" احدي المنصات التي نسعى عبرها الي تعزيز اجندة الاستقرار والازدهار بعيدا عن الاستقطاب السياسي الذي ارهق المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 28, 2022

وعقد أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.

وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة اليوم على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.

المصدر: RT