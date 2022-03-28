العراق يحصل على إعفاء أمريكي لمدة 120 يوما لاستيراد المحروقات من إيران

منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء آخر من العقوبات مدته 120 يوما لمواصلة استيراد المحروقات من إيران.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية العراقية في بيان مكتوب لـ"تقرير نفط العراق": "منحت الولايات المتحدة إعفاءا لمدة 120 يوما للسماح للعراق بدفع تكاليف واردات الكهرباء من إيران".

وجددت الإدارة الأمريكية الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في المعاملات المالية المتعلقة باستيراد الكهرباء من إيران.

ومنحت إدارة الأمريكية الإعفاء الأول تحت إدارة بايدن في 31 مارس 2021.

وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن هذا الإعفاء هو الأطول أمدا بين إعفاءات سابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأمريكي.

المصدر: وكالات