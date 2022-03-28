اتحاد المصريين في السعودية: لم يصدر بيان بتعليق سفر النساء للحج والعمرة دون محرم

نفى عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية تعليق قرار السماح للنساء بالسفر إلى الحج والعمرة دون محرم.

وأكد حنفي عبر قناة "صدى البلد" إن البيانات الرسمية المعتمدة تصدر من المملكة السعودية وهي البيانات الصادرة عن الداخلية السعودية، لكن حتى الآن لم يصدر بيان بهذه التعليمات عن إدارة الحج والعمرة حتى الآن.

وأفاد بأن خير دليل على عدم صحة هذه المعلومات، دخول رحلات بها سيدات بدون محرم على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى أن شركات السياحة ملتزمة في رحلتها ودخول المعتمرين بطرق قانونية ونظامية.

وأوضح أن إجمالي المعتمرين المصريين حتى نهاية الموسم سيبلغ 60 ألف معتمر، حتى نهاية موسم العمرة، لكن لاتزال هناك أماكن متاحة للراغبين في أداء العمرة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT