تونس.. عبير موسي تدعو الرئيس لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي (فيديو)

دعت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي الرئيس قيس سعيد لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

وطالبت عبير موسي الرئيس قيس سعيد بالتحرك قبل تاريخ 30 مارس الجاري، ودعوة النواب لإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

واعتبرت موسي في فيديو بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الاثنين، أن "الغنوشي وزمرته" أخذوا الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية، وفق تعبيرها.

وكشفت أنها ️ستنشر حالا قضية في إبطال قرارات مكتب المجلس وقضية استعجالية من ساعة لأخرى لإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 30 مارس 2022 وما بعدها.

وأشارت إلى أن "الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية أو الجزائية سيزيدهم قوة وصلابة وسيعزل الحاكم بأمره (الرئيس) ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضد تونس"، على حد قولها.

وقالت إن "النواب الوطنيون لن يرفضوا دعوة قيس سعيد إن قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات".

المصدر: وسائل إعلام تونسية