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حضر مع كفيله السعودي.. هندي يشنق نفسه بغرفة صيانة مصعد بمبنى في مصر

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حضر مع كفيله السعودي.. هندي يشنق نفسه بغرفة صيانة مصعد بمبنى في مصر
Globallookpress / ZUMAPRESS.com / Amr Sayed
سيارة شرطة مصرية
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فتحت السلطات في مصر تحقيقا في انتحار مواطن هندي الجنسية شنق نفسه في غرفة صيانة مصعد بأحد المباني.

وجاءت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصعد عقار في الهرم، وبالانتقال إلى المكان تبين العثور على جثة لشخص في العقد الرابع من العمر.

وتبين من خلال الفحص الأولي أنه ليس مصريا، ويحمل هوية هندي الجنسية.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الضحية حضر مع كفيله السعودي إلى مصر منذ 5 أيام واختفى منذ يومين ولا يعلم أحد عنه شيئا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن حارس العقار المذكور اكتشف وجوده مشنوقا داخل غرفة صيانة المصعد.

وأوضحت أنه لا توجد أي شبهة جنائية وأن حضر مندوب السفارة الهندية ولم يتهم أحدا.

وستصدر السلطات إذنا بالدفن بعد إيداع تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة الحقيقي، وسماع شهود العيان، ثم نقل الجثمان إلى بلده.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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