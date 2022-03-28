الرئيس اللبناني: "الله ينجّيك يا ابني من ولاد الحرام"

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن دعوة والدته كانت دائما "الله ينجّيك يا ابني من ولاد الحرام"، مشيرا إلى أن أولاد الحرام هم الذين يوجهون اتهامات غير صحيحة.

وكتب عون في تغريدة عبر "تويتر": "الله ينجّيك يا ابني من ولاد الحرام"... تلك كانت دعوة أمي الدائمة لي، ولما سألتها مرة "من تقصدين بأولاد الحرام؟ كان جوابها "يللي بيقوّلوك شي ما قلتو، وبيتهموك بشي ما عملتو..ِ." رحمك الله يا أمي، كم أتذكر دعوتك تلك في هذه الأيام.

المصدر: وكالات