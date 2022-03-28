بيان جزائري صارم.. هل حسمت الجزائر قرارها بخصوص تصدير السكر للبنان؟

أفاد موقع "أوراس" الجزائري في مقال تحليلي بأن الجزائر يبدو أنها لن تستجيب لطلب لبنان باستثنائه من قرار منع تصدير السكر، باعتبار الجزائر المورد الأساسي للسكر إلى لبنان.

واستند الموقع الجزائري في تحليله إلى البيان الصادر عن مجلس الوزراء الجزائري والذي ترأسه الرئيس تبون يوم الأحد، حيث شدد على ضرورة "التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية".

وأشار إلى أنه يفهم من البيان أن الجزائر لا تنوي منح استثناءات لتصدير المواد الغذائية ومنها السكر لا سيما وأن العالم يعيش شحا فيها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأمر تبون في مجلس الوزراء الأسبق وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المنتجات المستوردة.

هذا، وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد نقل لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال لقائهما في "منتدى الدوحة" تمنياته للحكومة الجزائرية بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر.

وأوضح ميقاتي، أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وكشفت تقارير إعلامية لبنانية، مطلع شهر مارس الجاري أن الجزائر أوقفت تصدير السكر إلى لبنان، من أجل الحفاظ على المخزون الوطني من هذه المادة في ظل الظروف الراهنة.

وكشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية" أن الجزائر هي المورد الأول للسكر إلى لبنان بتوريد 60 ألف طن سنويا، الأمر الذي قد يتسبب في خلق ندرة من هذه المادة وارتفاع أسعارها، لاسيما وأن لبنان تعيش أزمة اقتصادية خانقة.

المصدر: موقع "أوراس" الجزائري