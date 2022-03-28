"بوتين أقسم على حماية روسيا".. جيف مونسون يرد على أرنولد شوارزينغر (فيديو)

رد بطل العالم السابق لرياضة جيو جيتسو جيف مونسون على تصريحات لاعب كمال الأجسام السابق والممثل الأمريكي أرنولد شوارزينغر التي أطلقها بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مونسون، الأمريكي الحاصل على جنسية روسية، في مقطع مصور إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقسم على حماية مواطني روسيا، وهذا ما يفعله الآن بالضبط، حماية المواطنين الروس".

وأوضح ردا على شوارزينغر حاجة روسيا لإطلاق عملية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدوافع تكمن في تهديدات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتوسع وضم أوكرانيا إليه.

ولفت إلى أن أوكرانيا قصفت سكان دونباس على مدى 8 سنوات، وأشار إلى أن النازيين والصليب المعقوف والأسلحة الأمريكية في أوكرانيا هي إحدى الأسباب لبدء هذه العملية.

وأضاف: "كل هذا يبقى غيضا من فيض في كل ما استدعى التدخل الروسي، لكن الإعلام الغربي تجاهل هذه الأسباب عند تغطيته للأحداث"، مشيرا إلى أن روسيا لم يكن أمامها خيار آخر.

وكان شوارزنيغر توجه بفيديو إلى الرئيس بوتين قائلا: "لقد بدأت هذه الحرب، وأنت تقود هذه الحرب. يمكنك إيقافها".

المصدر: RT