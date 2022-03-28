سوريا.. مقتل مدني بعملية إنزال أمريكية في ريف دير الزور

لقي مدني مصرعه خلال عملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ضمن سياسة واشنطن للتضييق على الأهالي بالمناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن القوات الأمريكية نفذت ظهر الاثنين عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان شرق دير الزور بعد تطويق البلدة ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها وبث حالة من الرعب في صفوف السكان ما أدى إلى مقتل مدني من أهالي البلدة.

وتعمد القوات الأمريكية بين الحين والآخر إلى تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة برفقة قوات "قسد" التابعة لها.

ويستهدف الجيش الأمريكي منازل المدنيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة وتقوم ببث حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

المصدر: "سانا"