 
مباشر

سوريا.. مقتل مدني بعملية إنزال أمريكية في ريف دير الزور

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل مدني بعملية إنزال أمريكية في ريف دير الزور
Gettyimages.ru
سوريا.. مقتل مدني في عملية إنزال أمريكية بريف دير الزور الشرقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp6g

لقي مدني مصرعه خلال عملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ضمن سياسة واشنطن للتضييق على الأهالي بالمناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن القوات الأمريكية نفذت ظهر الاثنين عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان شرق دير الزور بعد تطويق البلدة ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها وبث حالة من الرعب في صفوف السكان ما أدى إلى مقتل مدني من أهالي البلدة.

وتعمد القوات الأمريكية بين الحين والآخر إلى تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة برفقة قوات "قسد" التابعة لها.

ويستهدف الجيش الأمريكي منازل المدنيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة وتقوم ببث حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا