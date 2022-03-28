فرنسا تتعهد بمساندة مصر.. وتقدم قرضا بمبلغ ضخم

أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل على ضمان حصول مصر على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة.

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وقال لومير خلال زيارته إلى مصر "سنكون بجانب مصر في حصولها على القمح الذي قد تحتاجه في الأشهر المقبلة".

يأتي ذلك في ظل اضطراب سوق القمح عالميا وارتفاع التضخم، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على القمح المورد من روسيا وأوكرانيا.

وفي سياق آخر، شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا بشان تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وذلك بقيمه 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة حيث ستقوم شركة "ألستوم" الفرنسية بتنفيذ المشروع.

وتبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عاما فترة سماح و 25 عاما فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ اجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليار و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع "سيماف"، وقد قام بتوقيع العقد كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية