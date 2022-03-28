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مواقع التواصل تزداد تفاعلا لإنقاذ حياة الطفل أحمد الديري المقيم في السعودية

مجتمع

مواقع التواصل تزداد تفاعلا لإنقاذ حياة الطفل أحمد الديري المقيم في السعودية
تويتر
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تتفاعل منذ أشهر قصة الطفل السوري أحمد الديري المقيم في السعودية، والذي يرقد في المشفى بعد أن سقطت عليه آلة ثقيلة في مكان عمل والده، أدت إلى إصابته إصابات بليغة تشكل خطرا على حياته.

ووفق ما يقوله والد الطفل أحمد عبر حسابه على "تويتر" فإن الطفل يعاني من عدة كسور في الحوض والعمود الفقري وجرح ملتهب يهدد صحته.

وقد دعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إلى مساعدة الطفل أحمد، وكتبت في تغريدة عبر "تويتر": "يا الله دخيلك كيف يعني ناطرين تطلع روحه!!!! بإذن الله توصل كل تغريدة لأهل الخير بالسعودية ويساعدو هالطفل".

بدوره، كتب الناشط السعودي فيصل بن حثلين، عبر حسابه على "تويتر": "بالنسبة لمن يريد أن يعرف وضع الطفل احمد ندعو الله ان يتمم كل خير يارب هناك رجل أعمال مع والد أحمد في جده الأن وتم الاجتماع وترتيب علاجه داخل السعودية أو خارجها وأسأل الله أن يعيد له صحته ويتم شفاءك يا أحمد وبالنسبه لفاعل الخير الي رفض ذكره".

المصدر: RT

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