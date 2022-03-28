زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية يتوعد التحالف العربي: مبادرة ستندمون إذا فوتموها

نقلت وسائل إعلام عن زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي تحذيره التحالف العربي بقيادة السعودية مما وصف بتفويت فرصة المبادرة.

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وحمل تصريح الحوثي وعيدا يقول: "ستندمون إذا فوتموها"، مخاطبا التحالف العربي بقوله: "لن نألوا جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار".

وقال زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية في السياق ذاته: "ليس أمامهم مجال من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال"، مشيرا إلى أن جماعته تدشن العام الثامن بعملية لكسر الحصار.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين بصنعاء مهدي المشاط قد صرح بأنه سيتم إيقاف كل العمليات التي تستهدف السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام.

وأكد المشاط في تصريحات في صنعاء في الذكرى السابعة للحرب، أن العمليات الهجومية في جبهة مأرب وبقية الجبهات سيتم تعليقها.

كما شملت هذه المبادرة التي طرحها الحوثيون "وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية بما فيها جبهة مارب لمدة 3 أيام، والاستعداد التام للإفراج عن كامل الأسرى، إذا بادلها الطرف الآخر بالمثل".

وأعلنت وزارة الخارجية التابعة لحركة "أنصار الله" أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد.

المصدر: موقع أنصار الله+ المسيرة