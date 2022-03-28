تونس.. انطلاق جلسة مكتب البرلمان عن بعد برئاسة راشد الغنوشي ومقاطعة من "التيار الديمقراطي"

أكد ماهر المذيوب، المكلف بالإعلام والاتصال بالبرلمان التونسي المجمدة أشغاله، أن جلسة مكتب البرلمان التي تمت الدعوة لها اليوم الاثنين ستكون مغلقة وسيتم الإعلان عن القرارات بنهايتها.

وأشار ماهر المذيوب إلى أن "أعمال رئيس المجلس، راشد الغنوشي واعضاءه المتعلقة بمهامهم النيابية تخضع حاليا للفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم"، لافتا إلى "المجلس لا يزال يحظى بالاحترام والقبول والتقدير في جميع المحافل والهيئات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي".

من جهته، أوضح القيادي بحزب "التيار الديمقراطي"، هشام العجبوني، أن حزبه لن يشارك في أي اجتماع أو جلسة برئاسة راشد الغنوشي.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال العجبوني: "أعيدها وأكررها، وجود راشد الغنوشي في المشهد السياسي والبرلماني يعرقل أي إمكانية لإيجاد حل قد يخرج البلاد من أزمتها، وهو يمثل أكبر حليف موضوعي لقيس سعيد".

وانطلقت اليوم الاثنين جلسة عن بعد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب لمعلقة اختصاصاته راشد الغنوشي وبمشاركة عدد من النواب فيما رفض عدد آخر المشاركة.

المصدر: "نسمة"