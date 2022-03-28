الزاملي: لجنة تقصي الحقائق بالقصف الإيراني على أربيل ستقدم توصياتها لمجلس النواب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، أن لجنة تقصي الحقائق بالقصف الإيراني على أربيل، ستقدم توصياتها النهائية إلى البرلمان للتصويت عليها.

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وذكر بيان لمكتب النائب الأول، أن "الزاملي ترأس اليوم اجتماعا للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة في التحقيق بالاستهداف الصاروخي الأخير على محافظة أربيل، واستضاف وكيل وزارة الخارجية، ووكيل جهاز المخابرات، وعددا من القيادات والشخصيات الأمنية والمخابراتية".



ونقل البيان عن الزاملي قوله، إن "اللجنة النيابية وبعد التصويت عليها زارت موقع الحادث والتقت بصاحب المنزل المستهدف والمباني المجاورة، كما عقدت اجتماعين مع وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد والمسؤولين ذات العلاقة في بغداد والإقليم، بهدف جمع البيانات الدقيقة واللازمة التي من شأنها الإسراع في إدراج التوصيات النهائية وعرضها خلال جلسة مجلس النواب واتخاذ الموقف الرسمي المناسب وإرساله إلى الحكومة".

وأضاف، أن "علاقة العراق بالدول المجاورة طيبة وقائمة على قواعد حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل، وهناك مجموعة اتفاقات وعلاقات أمنية وثيقة معها".

وأشار الزاملي إلى "ضرورة الاحتكام إلى المخاطبات والإجراءات التحريرية في حال توفر أية ملفات ومعلومات استخبارية أمنية مهمة بين جميع الدول المعنية، وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية وانتهاك سيادة البلدان تحت أي عنوان أو مسمى أو ظرف".



المصدر: RT