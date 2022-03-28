لبنان.. البحث عن طفل سوري فقد على ضفاف نهر الأولي

يواصل الدفاع المدني اللبناني، البحث عن طفل سوري الجنسية في السابعة من العمر، فقد يوم أمس عند ضفاف نهر الأولي.

إقرأ المزيد

وأعلن الدفاع المدني، أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري، تواصل تنفيذ عمليات المسح الشامل برا وبحرا للمنطقة الممتدة من مجرى نهر الأولي في صيدا وصولا إلى البحر بحثا عن طفل سوري الجنسية في السابعة من العمر، كان قد فقد يوم أمس حين كان برفقة ذويه على ضفاف النهر ما بين بلدتي بقسطا - علمان.

وفي هذا السياق، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، المواطنين والمقيمين إلى "ضرورة التقيد بإرشاداتها حرصا على سلامتهم "، ودعتهم إلى "الابتعاد عن ضفاف الأنهر".

المصدر: NBN