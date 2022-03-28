 
مباشر

"فرانس برس": الشرطية الإسرائيلية القتيلة في هجوم الخضيرة تحمل الجنسية الفرنسية

أخبار العالم العربي

RT
هجوم الخصيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp2c

أكدت السفارة الفرنسية في تل أبيب أن الشرطية التي قتلت مع شرطي آخر في هجوم الخضيرة بشمال إسرائيل وتبناه "داعش"، تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

إقرأ المزيد
بينيت يطالب أجهزة الأمن بالإسراع في التكيف مع تهديد
بينيت يطالب أجهزة الأمن بالإسراع في التكيف مع تهديد "داعش"

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، قالت السفارة الفرنسية: "يمكننا تأكيد ازدواجية الجنسية للشرطية الشابة".

هذا وأفادت السفارة الإسرائيلية لدى باريس على حسابها في "تويتر" بأن الشابة عمرها 19 عاما.

وكانت مراسلة RT في القدس أفادت مساء الأحد بأن تبادلا لإطلاق النار وقع في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم منفذا الهجوم وشرطيان إسرائيليان وإصابة 3 آخرين.

وأشارت إلى أن منفذي العملية من مدينة أم الفحم ويحملان الهوية الإسرائيلية.

المصدر: "فرانس برس" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا