"فرانس برس": الشرطية الإسرائيلية القتيلة في هجوم الخضيرة تحمل الجنسية الفرنسية

أكدت السفارة الفرنسية في تل أبيب أن الشرطية التي قتلت مع شرطي آخر في هجوم الخضيرة بشمال إسرائيل وتبناه "داعش"، تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

إقرأ المزيد

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، قالت السفارة الفرنسية: "يمكننا تأكيد ازدواجية الجنسية للشرطية الشابة".

هذا وأفادت السفارة الإسرائيلية لدى باريس على حسابها في "تويتر" بأن الشابة عمرها 19 عاما.

وكانت مراسلة RT في القدس أفادت مساء الأحد بأن تبادلا لإطلاق النار وقع في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم منفذا الهجوم وشرطيان إسرائيليان وإصابة 3 آخرين.

وأشارت إلى أن منفذي العملية من مدينة أم الفحم ويحملان الهوية الإسرائيلية.

المصدر: "فرانس برس" + RT