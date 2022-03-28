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إسرائيل تعلن تعيين ملحق عسكري في البحرين قريبا

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إسرائيل تعلن تعيين ملحق عسكري في البحرين قريبا
Globallookpress
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أعلن إيتان نائيه، السفير الإسرائيلي في المنامة، أن تل أبيب ستعين ملحقا عسكريا في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في ​البحرين​ قريبا.

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وقال في حديث لراديو ​"الجيش الإسرائيلي​": "سيحدث هذا قريبا، تعيين ملحق بالأسطول"، مضيفا أن الموعد لم يتحدد بعد.

وأشار إلى أنه "يتم هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة. أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة".

من جهة أخرى، أكد استمرار قمة النقب، وقال: "تم إطلاع وزراء الخارجية على ما حصل في الخضيرة من قبل الوزير يائير لبيد. رغم ذلك تستمر القمة حسب الخطة".

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيل

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