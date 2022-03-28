"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص هجوم الخضيرة

علق "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، على هجوم الخضيرة الذي أسفر عن مقتل عنصرين في الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الأحد.

وفي بيان له، قال "حزب الله": "نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة"، معتبرا أن "العملية تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الإمكانات والأدوات، المتاحة وبما يتناسب مع طبيعة المعركة وطرق المواجهة المختلفة".

وأضاف "حزب الله": هذه العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل وهي أهم وأبلغ ردٍ عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو".

وتابع: "الشعب الفلسطيني يؤكد كل يوم أن لا مكان للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم بل هي مواجهةٌ بطوليةٌ متصاعدةٌ حتى النصر والتحرير الكامل".

وكانت مراسلة RT في القدس أفادت مساء الأحد بأن تبادلا لإطلاق النار وقع في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم منفذا الهجوم وشرطيان إسرائيليان وإصابة 3 آخرين.

وأشارت إلى أن منفذي العملية من مدينة أم الفحم ويحملان الهوية الإسرائيلية.

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المصدر: "المنار- تلغرام" + RT