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مصر.. إحالة 10 مسؤولين في جمارك مطار القاهرة للجنايات

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مصر.. إحالة 10 مسؤولين في جمارك مطار القاهرة للجنايات
Globallookpress
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أحالت جهات التحقيق 10 مسؤولين في جمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة وصاحب شركة و4 مخلّصي جمارك، للجنايات بقضايا تهريب.

وتبين أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية في قرية البضائع بمطار القاهرة، حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا أحد المتهمين من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بـ73 بوليصة شحن عبارة عن أدوية ومكملات غذائية إلي داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة والبالغ قيمتها 17 مليون جنيه.

كما زوروا محررات عرفية لتحضير الرسائل الجمركية بتوقيعات مزورة نسبت إلي رئيس الحركة بقرية البضائع من أجل تمكين شركة المتهمين للاحتجاج بها لإخراج البضائع.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياتها أسفرت عن صحة الواقعة وأن المتهمين خططوا لتهريب الأدوية والمكملات الغذائية لداخل البلاد دون عرضها أو الكشف عنها بساحة المعاينة ودون سداد الرسوم الجمركية من خلال محررات مزورة مصطنعة.

المصدر: RT

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