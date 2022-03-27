مصر.. حقيقة صور الأموال والملابس المتداولة لضريح الإمام الشافعي

تداول رواد التواصل الاجتماعي بمصر صورا لضريح الإمام الشافعي بالقاهرة، تظهر فيها أموال وملابس في حرم الضريح، ما أثار التساؤلات عن مصدرها.

وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار لـ"لقاهرة 24" إن "قبة ضريح الإمام الشافعي تم إغلاقها بعد موعد افتتاحها بنحو شهرين، وذلك بسبب خلاف بين وزارة السياحة ووزارة الأوقاف، والمتسبب في غلقها هي الأوقاف، والآثار تعمل الآن على خروج القبة من الأوقاف وتكون تابعة للمجلس الأعلى للآثار فقط".

وأوضح المصدر، أن "جميع الصور المتداولة حديثه، ورغم قرار الغلق إلا أنه يتم فتح الضريح لبعض الزائرين عن طريق وزارة الأوقاف"، مشيرا إلى أن "هناك فئة من الزائرين تلقي المال والملابس كنوع من التضرع والتبرك لقضاء حوائجهم".

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بينما كشف مصدر بوزارة الأوقاف، لذات المصدر، أن "الصور المتداولة للضريح، قديمة، وتم التقاطها قبل عمليات الترميم التي خضع لها، والتي انتهت في أبريل الماضي".

وأكد المصدر أن "هناك كاميرات مراقبة، بضريح الإمام الشافعي، تتم متابعتها باستمرار"، لافتا إلى أن "الضريح لا يزال مغلقا منذ أغسطس الماضي والأمور تجري على ما يرام فيه".

المصدر: "القاهرة 24"