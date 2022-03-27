مصر.. قتلى وجرحى بمواجهة مسلحة في سوهاج

لقي عامل وربة منزل مصرعهما وأصيب 7 آخرون بعيارات نارية في مواجهة مسلحة بين عائلتين بناحية قرية النغاميش دائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد باندلاع مشاجرة مسلحة بين عائلتي آل عمران وآل الخطيب بسبب خلافات الجيرة.

وتبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع "جمال ع. أ." (52 عاما) عامل، و"فايزة م. ص. (30 عاما) ربة منزل.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة 7 أشخاص وجميعهم يقيمون بالناحية ذاتها.

وذكر الموقع المصري أنه تم على الفور الدفع بعدد من المجموعات القتالية ومدرعتان، للمشاركة في السيطرة على المشاجرة وضبط مرتكبيها وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري