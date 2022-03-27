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مراسل RT: وزير النقل المصري ينفي خصخصة المواصلات

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مراسل RT: وزير النقل المصري ينفي خصخصة المواصلات
RT / Youtube
الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات المصري
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نفى وزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير وجود أي نية للحكومة لخصخصة قطاع النقل في البلاد.

وشدد على أنه لم يتم تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي الخفيف، مؤكدا أنها ستكون أقل من المواصلات البديلة أو مساوية لها.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي خط الجيزة أكتوبر العلمين مطروح "فيه 22 محطة ووصلنا لنسبة 35% من الجسور اللي بيتحط عليها القضبان"، مشيرا إلى أن هذا القطار ينقل نحو 900 ألف راكب يوميا.

وأكد أنه سيتم توقيع قرض يوم الاثنين لجلب 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 75 مليون يورو بفترة سماح 15 سنة، وعملية تسديد على 25 سنة.

المصدر: RT - ناصر حاتم

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