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نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: قمة النقب تمهد لعهد جديد

أخبار العالم العربي

نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: قمة النقب تمهد لعهد جديد
Gettyimages.ru
علم إسرائيل
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رحب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ألون شوستر بـ"قمة النقب" المنعقدة حاليا بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، معتبرا أنها تمهد لـ"عهد جديد".

وفي تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بعد وقت قصير من انطلاق القمة،  قال شوستر: "نحن في عهد جديد حيث تحالف من هيئات ودول معتدلة ضد المحور الراديكالي ومحور الشر ومحور التهديد للسلام العالمي وبالتأكيد الإقليمي".

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وأضاف: "نريد تعزيز القدرة على التعاون على المستويات الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية أولا وقبل كل شيء من أجل خلق عالم أفضل، ولكن أيضا نريد تحقيق عالم أكثر أمنا".

ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة "سديه بوكر" الإسرائيلية في صحراء النقب.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" 

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