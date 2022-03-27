وزير الخارجية الإسرائيلي لسامح شكري: أهلا بك في النقب

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تغريدة على "تويتر" يوم الأحد رحب من خلالها بوصول نظيره المصري سامح شكري إلى النقب في جنوب إسرائيل.

وقال يائير لابيد: "أهلا بك في قمة النقب"، كما نشر مجموعة من الصور وثقت نزول الدبلوماسي المصري من الطائرة.

ברוך הבא ל #פסגת_הנגב - שר החוץ של מצרים סאמח שכרי 🇪🇬🇮🇱

أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية مصر سامح شكري

Welcome to The #Negev_Summit, Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry



צילום: בועז אופנהיים, לע״מ

אסי אפרתי, לע״מ pic.twitter.com/Oin9VAhMZ4 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 27, 2022

وانطلقت يوم الأحد أعمال قمة "النقب التاريخية" في جنوب إسرائيل، بحضور وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة و4 وزراء خارجية دول عربية وقعت اتفاق تطبيع مع تل أبيب منذ سنتين.

وسيشارك بالقمة المقرر إجراؤها في سديه بوكير بالنقب لأول مرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى جانب نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، بالإضافة إلى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبعد أنباء سابقة عن تمحور المحادثات في هذه القمة حول إيران، نقل موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "قمة النقب لن تنحصر مهامها في مناقشة القضية الإيرانية، بل ستشمل التطرق إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وفي تداعياتها على النواحي الاقتصادية ومجالات الطاقة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه ستهيمن على القمة أيضا القضية الفلسطينية، إذ أنه من المقرر أن ينطلق بلينكن يوم الاثنين إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومناقشة التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

المصدر: RT + وكالات