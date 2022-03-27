مصر.. أحكام مشددة على عناصر من الإخوان أدينوا في أحداث "سيدي بشر"

حكمت محكمة النقض المصرية بالسجن 5 سنوات على 15 مدانا، والسجن 15 سنة والمؤبد لـ3 آخرين من عناصر جماعة الإخوان أدينوا بأحداث "سيدي بشر" في الإسكندرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وعبوات حارقة وتخريب أملاك عامة، ومحاولة احتلال مبنى حكومي وإتلاف ممتلكات المواطنين، والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة.

وشهدت عدة محافظات مصرية في منتصف أغسطس عام 2014 أحداث عنف ترافقت مع فض اعتصام رابعة العدوية.

المصدر: RT - ناصر حاتم