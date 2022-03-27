حاملا مصحفا.. نشطاء يتداولون أحدث صورة لسيف الإسلام القذافي

انتشرت صورة جديدة لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الساعات الماضية بعد أشهر من اختفائه عقب تقديم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الليبية في نوفمبر 2021.

وظهر نجل القذافي وهو يرتدي قميصا أبيض وبلحية طويلة غزاها الشيب، ويمسك مصحفا أمام مكتبة منزلية.

كما ظهر في الصورة وبشكل واضح أصابعه المبتورة، علما أن ما يطلقون على أنفسهم "ثوار ليبيا" قطعوا 3 أصابع من اليد اليمنى لسيف الإسلام القذافي في العام 2011 ردا على تهديده لهم مشيرا بإصبعه.

صورة جديدة لنجل العقيد معمر القذافي سيف الإسلام معمر القذافي حاملاً كتاب الله القرآن الكريم . pic.twitter.com/IL6t2rktMy — IBRAHIM.AL.HANBOLY (@IHanboly) March 26, 2022

وعلق محمد الغرياني أحد ثوار فبراير على الصورة منتقدا السخرية من سيف الإسلام القذافي حاملا القرآن الكريم، حيث قال "شن إلي يضحك فيكم على راجل شاد مصحف.. عشره سنين تقولو ميت وطلع بعده عليكم وخش الانتخابات وغير المعادلة".

محمد الغرياني أحد ثوار فبراير، منتقدًا السخرية من صورة المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي حاملا القرأن الكريم: شن الي يضحك فيكم علي راجل شاد مصحف.. عشره سنين تقولو ميت وطلع بعده عليكمً وخش الانتخابات وغير المعادلة.#ليبيا_برسpic.twitter.com/oywOLRIQs4 — ليبيا برس (@libyapress2010) March 26, 2022

يشار إلى أن نجل القذافي اختفى منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي.

وواجه سيف الإسلام مشكلة كبيرة إثر إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقه من محكمة الجنايات الدولية، ما دفع المفوضية العليا للانتخابات إلى استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تنصفه محكمة سبها وتقضي بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي