"سانا": عناصر من "قسد" تختطف 15 شابا في الطبقة بريف الرقة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت عدة أحياء في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي واختطفت عددا من الشبان من أهالي المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية: "مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد داهمت ظهر اليوم مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي ونصبت حواجز تفتيش مسلحة داخلها واختطفت على إثرها 15 شابا واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري لزجهم في القتال إلى جانبها".

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المصدر: سانا