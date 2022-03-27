وزير الطاقة السعودي: دربنا كوادرنا الوطنية على برنامجنا النووي

قال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال جلسات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، إن البلاد ستنفذ برنامجها النووي بكوادرها الوطنية.

وأضاف الوزير: "قطاع الطاقة بالمملكة يعمل لتقليل انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط، ولا يبحث عن الدعم؛ بل عن العمل التشاركي لإيجاد تقنيات تسهل الأمور.. لدينا برنامج توطين ونقدم دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث لا نرغب في فشلهم وخروجهم من المجال".

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الريتز كارلتون بالرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تحت شعار "نعيد - نبتكر - نُجدد".

ويأتي المؤتمر تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس 2022، بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، عددا من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثا.

وزير الطاقة:



دربنا كوادرنا الوطنية على برنامجنا النووي pic.twitter.com/0gOftKGV6q — مشاريع السعودية (@SaudiProject) March 27, 2022

سمو #وزير_الطاقة يقدم بفخر أمام #المؤتمر_العالمي_لريادة_الأعمال نماذج من الكفاءات الوطنية الشابة في منظومة الطاقة في مجالات الاقتصاد والابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة، والهيدروجين والتقنية الذرية، والطاقة المتجددة وحلولها والتغير المناخي وغيرها من مجالات الطاقة. pic.twitter.com/19AlpHT9WV — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) March 27, 2022

المصدر: وسائل إعلام سعودية