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الكاظمي: على القوى السياسية إعادة حساباتها لعبور هذه المرحلة الخطرة

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الكاظمي: على القوى السياسية إعادة حساباتها لعبور هذه المرحلة الخطرة
AP Susan Walsh
رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن على القوى السياسية في البلاد إعادة حساباتها لعبور هذه المرحلة الخطرة.

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وقال في كلمة خلال مؤتمر للناجيات الإيزيديات: "على القوى السياسية كافة العمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات".

وأضاف، أن "احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات لناس".

وتابع الكاظمي: "علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجا سياسيا من الجميع، وتعكس قدرا عاليا من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان".

وأشار الكاظمي إلى ضرورة "العمل والتكامل لعبور هذه المرحلة الخطرة".

المصدر: RT

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