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بينها احتراق حافلة تقل 51 راكبا.. حوادث في الأردن تتسبب في وفاة وعدة إصابات

أخبار العالم العربي

بينها احتراق حافلة تقل 51 راكبا.. حوادث في الأردن تتسبب في وفاة وعدة إصابات
AP Lisa Leutner
العلم الأردني
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شهدت الأردن، اليوم الأحد، حوادث عديدة، تسببت في وفاة شخص وإصابة آخرين، تنوعت بين حادثي سير وحريق في حافلة.

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وفي التفاصيل، لقي شخص مصرعه وأصيب 7 إثر حادث سير بمنطقة بئر مذكور في العقبة، بينما سبب الحادث كان هو عدم إعطاء الأولوية والانحراف المفاجئ، وفق مندوب إدارة الدوريات الخارجية.

وأشار مندوب الإدارة في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إلى أن حادث سير آخر وقع في إربد، أدى إلى 7 إصابات واحدة منها وصفت بالبالغة.

هذا وشب حريق بحافلة تقل 51 راكبا على نزول النقب باتجاه العقبة، وفق ما نقلت إذاعة الأمن العام، في حين أفادت إدارة الدوريات الخارجية بأنه تمت السيطرة على الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات بشرية.

المصدر: "عمون"

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