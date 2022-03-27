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اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن تكشف عن تطور جديد بخصوص انتشار فيروس كورونا بالبلاد

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اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن تكشف عن تطور جديد بخصوص انتشار فيروس كورونا بالبلاد
Globallookpress Mohammad Abu Ghosh / Source: XinHua
عمان - الأردن
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كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن عن انتهاء الموجتين الثالثة والرابعة التي سببها متحورا فيروس كورونا، دلتا وأوميكرون، بالبلاد.

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وفي تصريحات لقناة "المملكة"، أعرب بسام الحجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، عن توقعاته بأن "لا يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي الـ6 آلاف إصابة"، مؤكدا أن "الجائحة لم تنته بعد".

وقال الحجاوي موضحا: "واجهنا خلال الجائحة 4 موجات كبرى..أستطيع القول بأن الموجتين الثالثة والرابعة التي سببها المتحوران من فيروس كورونا، دلتا وأوميكرون، انتهت في الأردن".

وأضاف: "أرقامنا في الأسبوع الحالي أقل من 6 آلاف إصابة بعد 5 شهور من الموجتين الثالثة والرابعة"، موضحا أن "تسجيل فوق 6 آلاف إصابة في الأسبوع يعني أن هناك زيادة في المنحنى الوبائي".

هذا وعبر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عن أمله "في دخول شهر رمضان وأرقام الأردن المسجلة تبقى أقل من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا".

المصدر: "عمون"

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